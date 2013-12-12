В Европарламенте появился проект резолюции по Украине

В документе говорится, в частности, о создании новой посреднической миссии ЕС на высшем уровне, которая бы "помогла в проведении круглого стола между правительством, демократической оппозицией и гражданским обществом и обеспечила мирное разрешение нынешнего кризиса", передает ВВС Украина.

Авторы проекта выразили солидарность с украинскими митингующими.

"Европарламент решительно осуждает использование грубой силы против мирных демонстраций и подчеркивает необходимость быстрого, эффективного и независимого расследования и наказания лиц, признанных виновными; призывает к немедленному и безусловному освобождению мирных демонстрантов, арестованных в последние дни", - говорится в проекте резолюции.

Поддержана в нем и финансовая помощь Украине со стороны МВФ и ЕБРР - "в осуществлении реформ, связанных с подписанием Соглашения об ассоциации"

Голосовать за резолюцию планируют в четверг.