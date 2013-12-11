Акции в поддержку Евромайдана проходят в 20 городах мира

Митингующие выступают с одним обращением, переведенным на разные языки мира, в котором в частности осуждают применение силы против мирных демонстрантов в Киеве, сообщает Радио «Свобода».

«Жестоким избиением мирных демонстрантов, целенаправленными нападениями на СМИ, арестами участников митингов и другими противоправными действиями украинская власть продемонстрировала свое полное пренебрежение к гражданским свободам и законам демократического общества. Ситуация в Украине обостряется с каждым днем и может иметь непредсказуемые последствия, вплоть до массовой расправы над мирными людьми», – заявляют подписанты обращения.

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«Мы, представители украинской общины и граждане Евросоюза, которые поддерживают демократические процессы в Украине, обращаемся к нашим европарламентариям, нашим представителям в Совете Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации объединенных наций, других международных учреждений и национального парламента (той страны, где выступают с обращением) с призывом осудить действия украинского Президента Виктора Януковича и правительства Николая Азарова и привлечь виновных в расправе над мирными митингующими 30 ноября и 1 декабря к ответственности», – говорится в обращении.

Это заявление сегодня зачитывают в частности в Праге, Риме, Барселоне, Брюсселе, Москве и других европейских столицах.

Авторы обращения призывают освободить 13 человек, арестованных в рамках расследования дела о беспорядках 1 декабря.

«Мы также призываем представителей посольств и международных институтов неофициально присоединяться к гражданам Украины, которые вышли на улицы своих городов для проявления их свободы, гарантированной 39 статьей Конституции Украины о праве на свободные собрания и статьей 11 Европейской Конвенции о защите прав человека. Ваше присутствие на майдане может уберечь жизнь и здоровье многих украинцев, которые могут стать жертвами собственной власти», – говорится в обращении.