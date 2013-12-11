РФ готова использовать ядерное оружие в случае нападения на свою территорию - Рогозин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил вице-премьер РФ по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин.

«Можно сколько угодно экспериментировать, размещая неядерное оружие на стратегических носителях, но надо иметь в виду, что если на нас будет совершено нападение, то в соответствии с доктриной мы, безусловно, в определенных ситуациях будем прибегать к защите нашей территории, наших высших государственных интересов с помощью ядерного оружия», - сказал Рогозин.

При этом он назвал российские стратегические ядерные силы «великим уравнителем шансов».

Рогозин заявил, что любой агрессор или группа агрессоров должны это осознавать и эта возможность является главным фактором сдерживания провокаций и агрессии против РФ.

«Мы никогда не преуменьшали роль ядерного оружия, оружия возмездия как великого уравнителя шансов», - добавил он.