Российский политтехнолог рассказал, кто финансирует "Украинский выбор" Медведчука
Россия пытается «ковать» пророссийских политиков в Украине, поэтому финансирует проект Виктора Медведчука «Украинский выбор», ранее финансировалась лидер партии ПСПУ Наталья Витренко
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве в Общественной палате в ходе «круглого стола» «Развитие демократии и смена политических режимов: опыт «цветных революций» сказал генеральный директор «Национального политического агентства» Дмитрий Алексеев.
«Россия в меру своих, конечно более скромных возможностей, чем совокупно у Запада, реализует и реализовывала в Украине политические технологии и информационные кампании», - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что Россия продолжает «ковать» пророссийских политических лидеров.
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«Был проект под названием «Витренко Наталья Михайловна», куда вкладывались большие деньги. Сейчас на наших глазах существует российский проект под названием «Виктор Медведчук», - сказал Алексеев.
При этом он подчеркнул, что успехи этих проектов очень незначительны, так как в Украине наблюдается «сплоченная проевропейская политика украинского истеблишмента».
Он считает, что в Украине нет политический сил, которые были бы по-настоящему против евроинтеграции. По его мнению, даже КПУ занимается только имитацией антиевропейской деятельности.
«Для меня это загадка, так как Россия все-таки является центром притяжения», - сказал он.
При этом Алексеев заявил, что участвовал в качестве политконсультанта во всех четырех президентских кампаниях Украины.
По его словам, в Украине применяются очень мощные политтехнологии – достаточно вспомнить, направленные против Леонида Кучмы в 2002-2003 годах.
Он сообщил, что в 2004 году работал в штабе кандидата в президенты Виктора Януковича. «Мы подняли рейтинг Януковича в 2004 году за несколько месяцев с 15 до 40 с чем-то процентов», - сказал Алексеев и напомнил, что в третьем туре победил Виктор Ющенко.
Как известно, одним из организаторов ОД “Украинский выбор” является Виктор Медведчук - экс-руководитель администрации президента Украины Леонида Кучмы.