Российский политтехнолог рассказал, кто финансирует "Украинский выбор" Медведчука

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве в Общественной палате в ходе «круглого стола» «Развитие демократии и смена политических режимов: опыт «цветных революций» сказал генеральный директор «Национального политического агентства» Дмитрий Алексеев.

«Россия в меру своих, конечно более скромных возможностей, чем совокупно у Запада, реализует и реализовывала в Украине политические технологии и информационные кампании», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия продолжает «ковать» пророссийских политических лидеров.

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«Был проект под названием «Витренко Наталья Михайловна», куда вкладывались большие деньги. Сейчас на наших глазах существует российский проект под названием «Виктор Медведчук», - сказал Алексеев.

При этом он подчеркнул, что успехи этих проектов очень незначительны, так как в Украине наблюдается «сплоченная проевропейская политика украинского истеблишмента».

Он считает, что в Украине нет политический сил, которые были бы по-настоящему против евроинтеграции. По его мнению, даже КПУ занимается только имитацией антиевропейской деятельности.

«Для меня это загадка, так как Россия все-таки является центром притяжения», - сказал он.

При этом Алексеев заявил, что участвовал в качестве политконсультанта во всех четырех президентских кампаниях Украины.

По его словам, в Украине применяются очень мощные политтехнологии – достаточно вспомнить, направленные против Леонида Кучмы в 2002-2003 годах.

Он сообщил, что в 2004 году работал в штабе кандидата в президенты Виктора Януковича. «Мы подняли рейтинг Януковича в 2004 году за несколько месяцев с 15 до 40 с чем-то процентов», - сказал Алексеев и напомнил, что в третьем туре победил Виктор Ющенко.

Как известно, одним из организаторов ОД “Украинский выбор” является Виктор Медведчук - экс-руководитель администрации президента Украины Леонида Кучмы.