Медведчук встретился с Путиным и пообещал справиться с "истерией оппозиции" (видео)

Об этом сообщил сайт организации Медведчука "Украинский выбор".

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Комментируя события в Украине российским журналистам, Медведчук заявил что страна находилась на краю пропасти и могла попасть в полную экономическую зависимость - в колониальную зависимость от Евросоюза и стать его сырьевым придатком.

Также он пообещал справиться с «истерией» украинской оппозиции, и напомнил, что Украину и Россию объединяют православно-славянские ценности и общий менталитет.