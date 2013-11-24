Медведчук встретился с Путиным и пообещал справиться с "истерией оппозиции" (видео)
11:19, 24 ноября 2013Политика
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Виктор Медведчук принял участие в открытии чемпионата мира по самбо по приглашению президента России Владимира Путина
Медведчук и Путин / Фото: Украинский выбор
Об этом сообщил сайт организации Медведчука "Украинский выбор".
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Комментируя события в Украине российским журналистам, Медведчук заявил что страна находилась на краю пропасти и могла попасть в полную экономическую зависимость - в колониальную зависимость от Евросоюза и стать его сырьевым придатком.
Также он пообещал справиться с «истерией» украинской оппозиции, и напомнил, что Украину и Россию объединяют православно-славянские ценности и общий менталитет.
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