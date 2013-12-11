В ЕС заявили, что украинская власть игнорирует призывы к диалогу

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальном заявлении министра Линкявичуса, который находится в Брюсселе.

”Власти публично продемонстрировали, что игнорируют призывы представителей ЕС и США, которые сейчас находятся в Киеве, не предпринимать дальнейшие шаги, которые могут ухудшить ситуацию. Действия властей Украины подрывают их обязанности и ответственность в качестве председательствующей страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе”, - говорится в заявлении.

”Я повторяю призыв к украинским властям остановить насильственные действия и провокации немедленно, расследовать все случаи насилия и наказать виновных”, - добавил литовский министр.

В заявлении также говорится, что ”свобода высказываний и право на мирные демонстрации являются основополагающими европейскими ценностями и ни одно правительство, которое декларирует выбор европейского пути, не может действовать таким образом, как мы это видели ночью в Киеве”, - отметил Линкявичус, добавив, что ”действия милиции против мирных демонстрантов не только демонстрируют пренебрежение к таким ценностям, но и нехватку желания начать серьезные диалог с представителями гражданского общества и оппозиции, которые имеют четкое виденье европейского будущего”.