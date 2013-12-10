Митрополит УПЦ МП: Нельзя говорить лишь языком ультиматумов, нужно искать компромиссы

Об этом владыка сказал в комментарии «УНИАН-Религии».

«В Украине сложилась непростая политическая ситуация. На улицах Киева проходят акции протеста, возможно, самые массовые за всю историю независимой Украины. В обществе мы вновь видим разделение и противостояние. С христианской точки зрения это следует воспринимать как испытание, которое Господь попускает всем нам, всему нашему обществу. И это испытание мы должны пройти достойно», - отметил управляющий делами УПЦ.

Владыка Антоний призвал всех украинцев, которые сегодня ведут активную политическую борьбу, удерживаться от агрессии и насилия по отношению к своим оппонентам.

«Сегодня каждый из нас должен спросить себя, насколько мы способны услышать и понять точку зрения другого человека? Ведь Христос прямо призывал любить своих врагов. Любить! И если нашим сердцем овладевает ненависть, то это чувство не может быть угодно Богу», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ отметил, что на массовых акциях протеста, которые проходят сегодня в разных регионах Украины, порой звучат диаметрально противоположные призывы.

«Есть опасность обострения этого противостояния, чего нельзя допустить. Важно понять, что это не только испытание для каждого отдельно человека, но и очень важный экзамен для всего нашего общества, для политических сил и общественных объединений. Нельзя говорить лишь языком ультиматумов, всегда нужно искать компромиссы, прокладывать путь к конструктивному диалогу», - призвал митрополит Антоний.

При этом владыка Антоний подчеркнул, что сохранение мира в стране и сохранение целостности украинского государства – самое важное, о чем сегодня должно помнить общество.

«Это главный наш с вами приоритет. И ради этой важнейшей цели сегодня каждый из нас должен сделать шаг к взаимному примирению. Пусть Бог любви и мира поможет нам на этом пути», - пожелал митрополит Антоний.