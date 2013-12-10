Янукович обещает освободить арестованных после событий 1 декабря - Кравчук

Президент Украины Виктор Янукович обещает освободить людей, арестованных после событий 1 декабря на улице Банковой возле Администрации Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал, открывая круглый стол в Киеве.

Рассказывая о своей сегодняшней встрече с Януковичем, Кравчук отметил, что глава государства пообещал решить вопрос с задержанными.

“Используя свои полномочия, но не вмешиваясь в полномочия судей, пообещал решить вопрос”, - сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что следственные действия по делам будут продолжаться, но при этом люди не будут находиться на решеткой.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улицы столицы в воскресенье, 1 декабря, вышли более полумиллиона человек.

Однако 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте происшествия, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Затем милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержаны 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря. Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

4 декабря родственники задержанных на пресс-конференции сообщили, что задержанные во время пикетирования Администрации Президента 1 декабря были мирными участниками митинга, которые не принимали участия в организации беспорядков или провокаций, их безосновательно задержали и избили бойцы спецподразделения “Беркут”.