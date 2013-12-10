В России опасаются, что могут получить собственный "Майдан"
Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Владимир Федоткин опасается, что Россия может получить свой «Майдан»
Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Владимир Федоткин опасается, что Россия может получить свой «Майдан», так как уровень жизни людей в стране ниже, чем в западных государствах.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в ходе обсуждения заявления Госдумы «О ситуации в Украине».
«Этим заявлением нельзя ограничиться обсуждением ситуации в Украине, нужно рассмотреть отдельный вопрос о положении в Украине и влиянии этого на Россию. Иначе мы получим свой «Майдан», - сказал он.
Федоткин отметил, что ситуация в Украине является «серьезным звонком» для России.
«Почему бегут не в Россию, а от России на Запад – там наука, там производство, там зарплаты, пенсии. У нас даже в Госдуме нет ничего отечественного – даже карандаши западные. Наверное, в этом одна из основных причин», - сказал Федоткин.
Читайте также: Госдума РФ обвиняет митингующих Евромайдана в многочисленных нарушениях
По его мнению, необходимо, чтобы экономическая ситуация в РФ была лучше, чем на Западе, жизнь людей была лучше, чем на Западе, тогда «они (Украина - УНИАН) не от нас, а к нам побегут».
Как сообщал УНИАН, в Киеве и других регионах Украины с 21 ноября продолжаются акции сторонников евроинтеграции, возмущенных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали Евромайдан в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. 1 декабря в столице прошел митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек.
Акции протеста продолжаются.
Оппозиция выдвинула власти ряд требований: наказать виновных в избиении граждан 30 ноября и 1 декабря, возбудить уголовное дело в отношении министра внутренних дел Виталия Захарченко, отправить в отставку правительство Николая Азарова, провести досрочные парламентские и президентские выборы, освободить всех политических заключенных.