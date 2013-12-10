В России опасаются, что могут получить собственный "Майдан"

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Владимир Федоткин опасается, что Россия может получить свой «Майдан», так как уровень жизни людей в стране ниже, чем в западных государствах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в ходе обсуждения заявления Госдумы «О ситуации в Украине».

«Этим заявлением нельзя ограничиться обсуждением ситуации в Украине, нужно рассмотреть отдельный вопрос о положении в Украине и влиянии этого на Россию. Иначе мы получим свой «Майдан», - сказал он.

Федоткин отметил, что ситуация в Украине является «серьезным звонком» для России.

«Почему бегут не в Россию, а от России на Запад – там наука, там производство, там зарплаты, пенсии. У нас даже в Госдуме нет ничего отечественного – даже карандаши западные. Наверное, в этом одна из основных причин», - сказал Федоткин.

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По его мнению, необходимо, чтобы экономическая ситуация в РФ была лучше, чем на Западе, жизнь людей была лучше, чем на Западе, тогда «они (Украина - УНИАН) не от нас, а к нам побегут».

Как сообщал УНИАН, в Киеве и других регионах Украины с 21 ноября продолжаются акции сторонников евроинтеграции, возмущенных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали Евромайдан в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. 1 декабря в столице прошел митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек.

Акции протеста продолжаются.

Оппозиция выдвинула власти ряд требований: наказать виновных в избиении граждан 30 ноября и 1 декабря, возбудить уголовное дело в отношении министра внутренних дел Виталия Захарченко, отправить в отставку правительство Николая Азарова, провести досрочные парламентские и президентские выборы, освободить всех политических заключенных.