Госдума РФ обвиняет митингующих Евромайдана в многочисленных нарушениях

Госдума России рассматривает заявление «О ситуации в Украине», где содержится призыв к оппозиционным силам «прекратить противоправные действия».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, представляет заявление глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации не могут оставаться равнодушными к событиям, происходящим в Украине. Несанкционированные митинги, блокирование органов государственной власти, захват административных зданий, погромы, разрушение исторических памятников ведут к дестабилизации в стране, чреваты серьезными негативными экономическими и политическими последствиями для населения Украины», - говорится в проекте заявления.

Особую тревогу российских депутатов, как отмечается в проекте, вызывает и «неприкрытое вмешательство иностранных государственных деятелей во внутренние дела суверенной Украины».

«Западные политики на митингах, организованных оппозицией, открыто призывают выступать против решений законно избранных властей страны, внося свой вклад в обострение политической ситуации», - говорится в документе.

Госдума считает, что геополитический выбор Украины – внутреннее и суверенное право ее народа, и призывает западных политиков прекратить оказывать внешнее давление на политику «братской для нас страны. Со своей стороны мы всегда уважали и будем уважать решения, принимаемые легитимными властями Украины».

Госдума РФ в проекте заявления призывает оппозиционные силы Украины вернуться в конституционное поле, прекратить «противоправные действия, решать все стоящие перед страной проблемы в строгом соответствии с национальным законодательством Украины».

Также в проекте содержится призыв ко всем политическим силам Украины найти выход из нынешней ситуации исключительно мирным путем, в интересах украинского народа.

Заявление будет направлено Президенту РФ Владимиру Путину, Президенту Украины Виктору Януковичу, в Верховную Раду Украины.

Документ согласован со всеми четырьмя фракциями нижней палаты российского парламента. Голосование за заявление будет проходить после 15.00 по киевскому времени.