Янукович обсудил с Баррозу и Пан Ги Муном ситуацию в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, что в ходе телефонного разговора Янукович и Баррозу договорились о визите в Киев на будущей неделе Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон для ”поиска путей выхода из политического кризиса” в Украине.

Оба лидера, говорится в сообщении Еврокомиссии, ”еще раз подчеркнули необходимость политического разрешения нынешней напряженной ситуации через диалог с оппозицией и гражданским обществом”.

Баррозу также призвал ”уважать гражданские свободы и продемонстрировать максимальную выдержку”.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметил готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли с Украиной, «как только все условия для этого будут выполнены», говорится в сообщении Еврокомиссии.