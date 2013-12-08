Янукович обсудил с Баррозу и Пан Ги Муном ситуацию в Украине
Президент Украины обсудил с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном вопросы текущего сотрудничества, внутриполитическую ситуацию в Украине и подходы к ее разрешению.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, что в ходе телефонного разговора Янукович и Баррозу договорились о визите в Киев на будущей неделе Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон для ”поиска путей выхода из политического кризиса” в Украине.
Оба лидера, говорится в сообщении Еврокомиссии, ”еще раз подчеркнули необходимость политического разрешения нынешней напряженной ситуации через диалог с оппозицией и гражданским обществом”.
Баррозу также призвал ”уважать гражданские свободы и продемонстрировать максимальную выдержку”.
Кроме того, президент Еврокомиссии отметил готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли с Украиной, «как только все условия для этого будут выполнены», говорится в сообщении Еврокомиссии.