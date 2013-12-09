СБУ заявляет, что не причастна к штурму офиса "Батькивщины"
19:34, 09 декабря 2013Политика
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Служба безопасности Украины никаких мероприятий на улице Туровской, возле центрального офиса партии «Батькивщина», не проводила.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Каких-либо мероприятий наши работники на улице Туровской сегодня не проводили», - подчеркнули в пресс-центре.
Как сообщал УНИАН, сегодня вооруженный автоматами «беркут» захватил офис партии «Батькивщина». Из офиса были вынесены серверы.
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