СБУ заявляет, что не причастна к штурму офиса "Батькивщины"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Каких-либо мероприятий наши работники на улице Туровской сегодня не проводили», - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, сегодня вооруженный автоматами «беркут» захватил офис партии «Батькивщина». Из офиса были вынесены серверы.