В МВД объяснили, почему начали оттеснять митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, по информации министерства, "правоохранители начали оттеснять митингующих с проезжих частей на улице Институтской, Грушевского, где заблокировано движение. Никаких противостояний в настоящее время нет".

В МВД уточнили, что речь идет об оттеснении митингующих в правительственном квартале, чтобы разблокировать подступы к админзданиям. На Майдане Незалежности такие действия не осуществляются.

В свою очередь в пресс-службе киевской милиции агентству уточнили, что решение об оттеснении было принято в связи с многочисленными обращениями, касающимися блокирования проезжих частей. "В связи с тем, что было много обращений граждан, а также в связи с тем, что нормальная жизнедеятельность города нарушена, было принято решение с помощью военнослужащих внутренних войск и милиции провести работы по оттеснению митингующих с проезжих частей дорог", - пояснили в пресс-службе милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, к центру Киева начали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся отбивать штурм.

После наступления темноты правоохранители окружили палаточный лагерь митингующих на углу улиц Шелковичной и Богомольца. Немного ранее милиция перекрыла автобусами улицу Грушевского практически от Европейской площади до Арсенальной площади. Три палатки митингующих на углу Крепостного переулка и ул. Институтской заблокированы несколькими сотнями бойцов внутренних войск в шлемах и со щитами.