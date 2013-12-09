Эштон приедет в Киев 10-11 декабря, чтобы "привезти четкие сигналы обеим сторонам"

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, она сообщила, что о визите Эштон была достигнута договоренность в воскресенье, 8 декабря, во время телефонного разговора президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с Президентом Украины Викором Януковичем для "поиска путей выхода из политического кризиса".

"Она встретится с основными политическими игроками - как в правительстве, так и в оппозиции, а также с представителями гражданского общества. Мы поддерживаем просьбу относительно диалога между двумя сторонами - политического диалога, который приведет к разрешению политического кризиса", - сказала, в свою очередь, представитель Эштон Майя Косьянчич, добавив, что Эштон встретится и с Президентом Виктором Януковичем.

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Она также подчеркнула, что ЕС по-прежнему настаивает на расследовании применения силы против мирных демонстрантов в Киеве.

На вопрос, будет ли Эштон исполнять какую-то официальную посредническую роль, Косьянчич ответила: "Не думаю, что это формальное посредничество в кризисе. Она едет в Киев привезти четкие сигналы обеим сторонам, чтобы усилить необходимость диалога, необходимость поиска политического разрешения нынешнего кризиса".

Как сообщал УНИАН, во время телефонного разговора Баррозу отметил "необходимость политического разрешения нынешней напряженной ситуации через диалог с оппозицией и гражданским обществом".

Баррозу также призвал "уважать гражданские свободы и продемонстрировать максимальную выдержку".

Во время разговора Баррозу также отметил готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли с Украиной, «как только все условия для этого будут выполнены».