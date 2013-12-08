В Киеве создали стену памяти об избиении людей Беркутом

Более ста свечей принес сюда и зажег автор идеи, активист Михаил с Запорожской области.

«Когда я приехал в Киев - я почти ничего не знал об этих событиях. Увидел эти фотографии избитых до крови людей , и сначала подумал, что это коллаж из разных стран, из разных массовых акций. Когда понял , что все это произошло в Киеве на протяжении двух дней - я был шокирован. Возможно, эти свечи на стене заставят людей задуматься , понять , что такие вещи не должны повторяться. Если бы среди этих избитых были мои близкие - я не знаю , что бы я делал» , - сказал Михаил Радио Свобода.

Импровизированная стена памяти - находится возле одного из входов на Евромайдан, прохожие останавливаются у нее, а то и фотографируются рядом.