В Киеве создали стену памяти об избиении людей Беркутом

09:23, 08 декабря 2013
Политика
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Более ста свечей и фотографии участников Евромайдана, в кровь избитых « Беркутом» 31 ноября и 1 декабря - так выглядит импровизированная Стена памяти, ночью появилась у центрального почтамта на Майдане Незалежности. 

Импровизированная стена памяти - находится возле одного из входов на Евромайдан

Более ста свечей принес сюда и зажег автор идеи, активист Михаил с Запорожской области.

«Когда я приехал в Киев - я почти ничего не знал об этих событиях. Увидел эти фотографии избитых до крови людей , и сначала подумал, что это коллаж из разных стран, из разных массовых акций. Когда понял , что все это произошло в Киеве на протяжении двух дней - я был шокирован. Возможно, эти свечи на стене заставят людей задуматься , понять , что такие вещи не должны повторяться. Если бы среди этих избитых были мои близкие - я не знаю , что бы я делал» , - сказал Михаил Радио Свобода.

Импровизированная стена памяти - находится возле одного из входов на Евромайдан, прохожие останавливаются у нее, а то и фотографируются рядом.

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