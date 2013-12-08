«Русская община Севастополя» провела акцию в поддержку «Беркута»

Как передает корреспондент УНИАН, лидер «Русской общины Севастополя» Татьяна Ермакова заявила журналистам, что акция проводится в поддержку «беркута». Она выразила свое возмущение в связи с тем, что, по ее словам, провокаторы с железными прутьями бросались на «беркут». «Ни одна страна мира не позволила бы такого беспредела, который 17-й день происходит на Майдане», - сказала она. Ермакова также отметила: «мы стоим сейчас здесь за наши правоохранительные органы, они обязаны были разогнать Майдан в первый же день».

Активисты «Русской общины Севастополя» держали в руках плакаты с надписями: «Слава «беркуту», ребята, вы молодцы!», «Янукович, не сдавай «беркут»! Они герои!», «Действия «Беркута» и правоохранительных органов на Майдане поддерживаю!» и другие.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4 часов утра бойцы спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, выложенных в Интернете, видно, как бойцы "беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, избивая их дубинками. При этом студенты стоя поют государственный гимн Украины. Некоторых продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами. Камеры видеонаблюдения, разположенные за 400 метров от Майдана, зафиксировали, как «беркутовцы» продолжают ловить и избивать людей. Часть студентов после избиения укрылись в православном монастыре в центре Киева. По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров.