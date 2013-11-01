Марков рассказал, за что его посадили

"Я нахожусь в статусе народного депутата. Ни парламент, ни Центральная избирательная комиссия не лишали меня полномочий. Все, мы пришли к тоталитарному режиму. На кого пальцем показали, тот и сидит в тюрьме. На наших местах, на моем месте, на месте Юлии Тимошенко будут сидеть совершенно другие люди, и по реальным обвинениям, а не по тому, в чем нас обвиняют. Поэтому все будет нормально, я не сдамся", - заявил Марков в интервью "Событиям".

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова. Таким образом суд счел доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков.

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Кроме того, позже стало известно, что Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника российской императрице Екатерине ІІ.

22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца.