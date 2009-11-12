Медведев назвал Договор о европейской безопасности задачей России

Одной из внешнеполитических задач России является создание Договора о европейской безопасности.

Об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал сегодня, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.

«В области безопасности главные усилия сейчас сосредоточены на договоре об обеспечении европейской безопасности. Юридическое, то есть международно-правовое оформление принципов неделимости безопасности в Евроатлантике становится для нас императивом, равно, как и выработка механизмов практической реализации вытекающих из этого обязательств», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Нас иногда упрекают, что мы все это придумали против НАТО. Это не так», - заверил он.

Президент России подчеркнул: «мы свою внешнюю политику против кого-то вообще не выстраиваем, но и в НАТО мы не входим, да и ряд других государств не являются членами этого блока, а серьезные решения, необходимые для укрепления безопасности в Европе, нужно принимать уже сейчас».

«Именно поэтому нам нужна новая эффективная площадка - если бы у нас был такой эффективный институт - институт, который был бы способен остановить агрессора, - то у Грузии не хватило бы наглости развязать войну против Южной Осетии», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Также он подчеркнул, что внешняя политика России должна быть исключительно прагматична и нацелена на решение задач по модернизации страны.

«Нам нечего, как принято говорить, надувать щеки. Мы заинтересованы в притоке в страну капиталов, новых технологий и передовых идей. Знаем, что и наши партнеры рассчитывают на сближение с Россией для реализации своих приоритетных задач. Поэтому наша внешняя политика должна быть исключительно прагматичной», - сказал он.