СМИ: Корчинский после штурма АП бежал в Россию, а среди провокаторов узнали полковника милиции (видео)

Об этом стало известно ТСН из надежных источников. Политик на связь не выходит. В свою очередь, в МВД о причастности Корчинского к организации провокаций говорят неохотно.

Так, заместитель министра МВД Виктор Дубовик пообещал дать оценку действиям Корчинского. Кроме того, на одном из видео, которое было снято во время штурма Банковой усатый мужчина, который громко призывает людей ехать трактором на правоохранителей, очень похож на полковника милиции Сергея Кусюка.

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На просьбу прокомментировать это сходство в милиции ответили, что подробности предоставят после расследования событий вокруг президентской администрации.

Напомним, именно таран трактором, бросание камней в головы правоохранителей, дымовые гранаты и файеры, стали главным основанием для очередного силового разгона людей беркутовцами. И именно тогда были задержаны девять человек, которые якобы и провоцировали столкновения. Хотя свидетели тех событий и сегодня заявляют - взяли не тех и вряд ли возьмут.

"Мы слышали эту команду: "Присесть на месте". И они садились на корточки. Вы знаете в тюрьмах на этапе так сидят. Их сидело 10-15 человек и это визуально была команда скорее всего для солдат, что их не надо трогать", - считает свидетель тех событий Андрей Гришук.