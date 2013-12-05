Милиция не знает, где находится Корчинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров.

“Следствие этой информацией не располагает”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве акции протеста по всей стране усилились. 1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона граждан.

Однако 1 декабря около пятисот молодых людей спортивного телосложения прорвали кордоны милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя очень агрессивно. Журналисты, которые были на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на русском. Они кидали в спецназовцев разные предметы, в частности камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодые люди демонстрировали хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знание тактики их поведения.

Позже МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле Администрации Президента Украины причастны более 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под наблюдением Дмитрия Корчинского.

Сегодня, 5 декабря, ТСН со ссылкой на свои источники сообщило, что лидер радикальной организации "Братство" Корчинский, которого подозревают в причастности к провокациям на Банковой, выехал за границу.

Сегодня же супруга лидера ”Братства” Корчинского Оксана Корчинская опровергла информацию, что ее муж координировал молодых людей, которые спровоцировали драку с милицией на Банковой 1 декабря, и утверждает, что там была радикально настроенная молодежь, которая самоорганизовалась.

Также Корчинская отказалась сказать, где сейчас находится ее муж: “Я не скажу вам, где Дмитрий”.