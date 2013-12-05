В Харькове завтра суд продолжит рассмотрение дела ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Киевского районного суда Харькова, которое будет проходить в помещении областного апелляционного суда на площади Руднева, 36, начнется в 10.00. Председательствующий судья - Константин Садовский.

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Предварительное заседание по делу ЕЭСУ, которое должно было состояться 25 октября, не состоялось из-за болезни судьи. Секретарь суда сообщила присутствующим в зале о том, что Садовский находится на больничном. На заседании присутствовали государственные обвинители в составе четырех прокуроров, несколько журналистов и одна поклонница Тимошенко. Защитников экс - премьера не было.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Тимошенк , которая находится в стационаре ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове объявила бессрочную голодовку в поддержку Евромайдана.

Справка УНИАН. Заседание Киевского районного суда Харькова по делу о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины » переносятся с апреля 2012 года из-за отсутствия на заседаниях Тимошенко, учитывая прохождение ее стационарного лечения.

В октябре 2011 года СБУ возбудила против Тимошенко уголовное дело.По информации пресс - центра СБ , Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.