В исках Украины речь идет не о собственных, а о подконтрольных счетах Тимошенко - ГПУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, об этом она сказала в интервью одном из национальных телеканалов.

По словам Фроловой, в исках в интересах Государства Украина, которые поданы британской юридической компанией в иностранные суды, речь идет о том, что Тимошенко использовала подконтрольные ей счета, через которые отмывались государственные средства и которые непосредственно связаны с компаниями «Единые энергетические системы Украины», «Сомали Интерпрайзес» и другими.

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Как сказала Фролова, заявления народных депутатов относительно запросов в посольства о наличии иностранных счетов, принадлежащих Тимошенко, - это попытка ввести в заблуждение и подменить понятие, потому что посольства не предоставляют такой информации.

«Смешно слышать заявления относительно запросовх о наличии счетов на имя Тимошенко или ее родственников. Ведь речь идет не о собственных, а о подконтрольных ей счетах, через которые отмывались государственные средства и которые непосредственно связаны с компаниями ЕЭСУ, «Сомали Интерпрайзес» и другими», - сказала Фролова.

Кроме того, она напомнила, что правительство Украины в лице Министерства доходов и сборов привлекло британскую юридическую компанию, которая уже подала иски о возврате незаконно выведенных из Украины государственных средств.

Как сообщалось в СМИ, Кабинет министров положил начало процедуре возврата в Украину средств, которые, по мнению правительства, «незаконно отняли у народа Украины» экс-премьер-министры Павел Лазаренко и Тимошенко. Если власти это удастся, бюджет пополнится на сумму 4,1 млрд грн.

По информации СМИ, львиную долю этой суммы составляют 477 млн. долларов, замороженные на счетах Лазаренко в 2006 году, когда он был осужден в США. Тогда экс-премьер был осужден на 9 лет за финансовые махинации и оштрафован на 10 млн. долларов, а судьба 477 млн. долларов осталась невыясненной. До сих пор считалось, что, быстрее всего, эти средства конфискует Департамент юстиции США, однако, по словам источника, Кабмин уже подал ходатайство с просьбой вернуть их Украине.

Также Кабмин планирует направить иск в суд Женевы о возврате 25 млн. долларов. По информации источника, главным фигурантом в этом иске является Тимошенко. Этот иск предъявляется одному из швейцарских банков, который, по неофициальной информации, контролируется Лазаренко. Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008-2010 годах, «отмывала деньги в больших объемах... лично получая огромные суммы государственных денег».

Кроме того, Кабмин намерен претендовать на сумму, которую выручат от продажи виллы Лазаренко в Калифорнии.

19 ноября генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что специалисты международной юридической организации, к которым за помощью обратилось Министерство доходов и сборов, нашли еще материалы, указывающие на незаконное выведение Тимошенко и Лазаренко средств на счета иностранных банков. По его словам, кроме двух счетов, которые были обнаружены международной юридической организацией и на которых хранится свыше 500 млн. долларов, найдены еще данные о незаконном переводе средств, материалы по ним будут оформлены и переданы в Женевский суд.

20 ноября первый заместитель председателя партии “Батькивщина”, народный депутат Александр Турчинов сообщил, что “Батькивщина” обратилась в посольства ряда государств по поводу информации об имуществе Тимошенко и членов ее семьи на территории этих стран. По словам Турчинова, подготовлены запросы“и поданы они во все европейские посольства, в частности, посольство Швейцарии и посольство США, с просьбой предоставить нам информацию о наличии любой недвижимости или любых счетов, принадлежащих Юлии Владимировне или ее семье”.