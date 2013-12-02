«Беркутовцы» избили фотокорреспондента УНИАН во время событий на Банковой (фото)

По его словам, он бежал под стенкой и пытался фотографировать. Его увидели «беркутовцы», около десятка, подбежали и стали бить его дубинками.

Малолетка отметил, что был в противогазе, «и мне досталось еще и за это».

В итоге, у фотокорреспондента сломано запястье. Ему наложили гипс, но не исключено, что придется делать операцию.

В то же время, как сообщает «Телекритика», более 40 журналистов подверглись избиению и преследованию во время освещений евромайданов. Большинство из них пострадали, освещая 1 декабря столкновения на улице Банковой в Киеве.

Первые данные о притеснениях представителей СМИ собрали пользователи соцсетей. Так, медиатренер, блогер «Телекритики» Зоя Казанжи составила перечень пострадавших фотокорреспондентов и журналистов.

1. Журналисты «Общественного телевидения» Дмитрий Гнап и Яков Любчич - избиты, разбиты камеры и отобраны флешки;

2. Съемочная группа 5-го канала - журналиста Наталию Жижко и оператора Юрия Усика забросали камнями;

3. Фотограф Reuters Глеб Гаранич - разбита голова в результате нападения «Беркута»;

4. Журналист информационного агентства «Рядом с вами» Дмитрий Прихна - разбита голова в результате нападения милиционеров, невзирая на наличие журналистского бейджа;

5. Оператор Euronews Роман Куприянов. Во время съемок на Банковой не послушал приказа «беркутовцев прекратить съемку, и те били его по рукам. В результате полученных травм журналист госпитализирован;

6. Польский журналист Павел Пеняжек. Во время освещения событий возле Администрации Президента ему досталось от «беркутовцев», по меньшей мере, 10 ударов по голове;

7. Фотожурналист «ЛИГАБизнесинформ» Александр Перевозник. Во время освещения столкновений на Банковой подвергся жестокому нападению со стороны около 8 спецназовцев. Невзирая на заявление о том, что он является работником СМИ, те били его по голове и повредили камеру;

8. Журналист «Українського тижня» Валерия Бурлакова. Во время работы на Банковой у нее под ногами взорвалась шумовая граната, журналистке вызывали скорую;

9. Журналист «Украинской правды» и «Общественного телевидения» Мустафа Найем. На Банковой ему был нанесен удар по голове. Кроме того, он повергся газовой атаке;

10. Журналист LB.UA Макс Левин. Съемки на Банковой завершились для него гематомами и сильными ушибами.

11. Датский журналист Йоханнес Вамберг Андерсен. В ночь на 30 ноября после разгона киевского Евромайдана милиция препятствовала ему вести видеосъемку и наносила удары по голове;

12. Главный редактор газеты «20 минут» из Житомира Влад Пучич;

13. Журналист AFP Сергей Супинский во время освещения Евромайдана в Киеве получил травмы ног;

14. Фотокорреспондент Insider Максим Кудинец. «Беркутовцы» наносили удары ему, а также сознательно уничтожили фотокамеру;

15. Журналист Associated Press Сергей Чузавков - госпитализирован с травмой головы после столкновений митингующих с милицией в Киеве, ему попал камень в лицо;

16. Оператор украинского телеканала UBR (фамилия уточняется).

17. Журналист «Украинской правды» Дмитрий Ларин. Сотрудник «Беркута» не считался с оранжевым жилетом, сорвал с него бейдж прессы и наносил удары;

18. Фотограф Анатолий Степанов. Ему силовики разбили голову и сломали руку - невзирая на то, что он заявлял, что является журналистом;

19. Фотокорреспондент Иван Черничкин получил травму ноги от разрыва шумовой гранаты на улице Банковой;

20. Оператор Александр Заклецкий избит милицией;

21. Антон Чернышов из Независимого журналистского профсоюза – избит, отобрана и разбита вдребезги камера;

22. Журналист телепрограммы «Деньги» Денис Данько получил травму головы;

23. Оператор «5-го канала» Иван Наконечный - во время массовой акции спецназовцы волокли его по земле и пытались перебросить через ограждение;

24. Корреспондент «Українського тижня» Станислав Козлюк пострадал во время столкновения возле Кабмина 24 ноября. Его избил представитель спецподразделения «Беркут»;

25. Журналистка и соучредительница медиапортала диаспоры Vidia Наталия Фигель (Чикаго). Во время мирной акции в поддержку евроинтеграции на нее напал неизвестный мужчина и пытался разбить камеру.

26. Ярослав Галата, «Демократическая Украина» - под ногами взорвалась граната, царапины;

27. Фотограф сайта "Житомир.інфо" Михаил Загорский - на Банковой получил дубинкой по лицу, рассечена скула, оказывали первую помощь в «скорой». Снимал, стоя на подоконнике, увидел, как бьют оператора и фотографов, спрыгнул с подоконника и пытался бежать, показывал журналистское удостоверение и кричал, что журналист, удостоверение выбили из рук, получил дубинкой;

28. Корреспондент издания "Комментарии" Дмитрий Качура - ему в спину бросил камень боец "Беркута";

29. Журналист "Украинских новостей" Евгений Головатюк - потерял сознание под АП после того, как ему под ноги бросили светошумовую гранату, помощь оказали на месте;

30. Олег Хаврук, заместитель главного редактора Comments.ua - разбита голова (наложены швы), ушибы руки и спины от нападения "Беркута" на углу улиц Банковой и Институтской;

31. Пострадал фотограф Европейского пресc-фотоагентства ЕПА Сергей Долженко;

32. Евгений Фельдман, "Новая газета", Москва - попали камнем возле памятника Ленину;

33. Главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов - разбита голова;

34. Эмин Калантаров, LifeNews, Москва – «беркутовцы» повредили ему руку и разбили камеру;

35. Сергей Полежака, фрилансер - били по рукам и камере, повредили объектив;

36. Евгений Малолетка, фотокор УНИАН - сломана рука, разбит объектив, растоптана вспышка, по его словам, его били специально, зная, что он журналист;

37. Игорь Волосякин, сайт uezd.com.ua - удар по голове камнем, надышался газом;

38. Валерий Колосюк, редактор интернет-портала "Аратта. Окно в Украину" - сбили на землю, а затем добивали дубинками еще человек 6-8, разбили фотоаппарат, за медицинской помощью не обращался - все "скорые" были заполнены окровавленными людьми, имеет большую гематому на виске, ушибы рук и ног;

39. Корреспондент портала "Новоросс.инфо" и газеты "Таврические вести. Новороссия" Сергей Юрченко - получил серьезные травмы во время беспорядков на Банковой в Киеве: пробита голова, несколько переломов и ушибов, госпитализирован в киевскую больницу №17, украли или потерял планшет;

40. Фотокорреспондент газеты The New York Times Джозеф Сивенький - пострадал во время штурма Банковой: "Меня ранило осколком в лицо после взрыва, который произошел прямо передо мной, когда я освещал столкновение возле Администрации Президента на Банковой. Я не могу сказать точно, что это было, но я подозреваю, что это был кусок шумовой гранаты или газового баллончика. В больнице мне его удалили и наложили швы";

41. Фотограф Александр Терлюк - гематомы, разбита губа;

42. Tomasz Piechala, портал Eastbook, Польша – был избит в субботу, 30 ноября;

43. Мстислав Чернов, фотокор агентства "Медиапорт" – повреждена рука, разбит объектив во время работы в толпе на Банковой, во второй раз во дворах на Банковой его прицельно избили бойцы "Беркута", сорвав удостоверение прессы.