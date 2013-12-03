УНИАН требует от Генпрокуратуры расследовать нападения на журналистов
Во время акций протеста, которые начались в Киеве 1 декабря, сотрудники спецподразделения МВД грубо нарушили свои обязанности, применив силу против многих журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности.
В частности, от «Беркута» пострадал и фотограф УНИАН Евгений Малолетка. В результате нападения бойцов спецподразделения в Евгения сломана рука и разбита техника.
- Я снимал первую волну атаки «Беркута». Его сотрудники увидели, что я веду съемку, и решили «провести профилактику». Около десяти мужчин били меня дубинками. Я кричал: «Пресса» - выяснилось, этим только навредил себе. Досталось мне и за то, что я был в противогазе : «Ах, ты - пресса в противогазе?Получай». В результате, сломана кость на ладони, ссадины, ушибы...
На моих коллег бросались из-за того, что они вели съемки. Поэтому мне и разбили камеру намеренно. Хотя, в общем, никто не разбирался - били всех, кто находился вблизи Администрации Президента.
Исходя из этого факта, информационное агентство УНИАН обращается к Генеральной прокуратуре с требованием немедленно расследовать обстоятельства нападения на журналистов и наказать виновных.