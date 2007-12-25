НУ-НС: инициатива Януковича на голову не налазит

“Главным лейтмотивом Януковича относительно внесения изменений в Конституцию является тезис о выборности губернаторов и предоставлении прав регионам. Оказывается, человек просто не имеет элементарного понимания, что такое администрации и каким законом они регулируются”, - сказал Официальному сайту блока народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Анатолий Матвиенко.

“Если ударение делается на том, что главное – это выборы губернаторов, то это не что иное, как федерализм”, - убежден Матвиенко.

“Если бы речь шла действительно о децентрализации, то напомню, что децентрализация предусматривает передачу максимального количества полномочий местным сообществам (селу, поселку, городу). А район и область - это уровень местного самоуправления и общих интересов территориальных обществ”, - объяснил он.

“Потому если он ни слова не говорит о территориальной общине, а говорит только о регионах, то это не что иное, как абсурд, который на голову не налазит”, - подчеркнул Матвиенко.

“Такие заявления свидетельствуют о том, что патриотической и ответственности эти политики не имеют. Им главное – не Украина, а корыто”, - отметил Матвиенко.