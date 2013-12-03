Рыбак публично выругался на заседании Рады (видео)

Не сдержавшись, спикер выругался во время обсуждения вопроса по поводу отставки правительства Украины

Внимание: ненормативная лексика

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не поддержала проект постановления об ответственности Кабинета министров Украины. За это решение проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.