Рыбак публично выругался на заседании Рады (видео)

16:10, 03 декабря 2013
Политика
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Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак на сегодняшнем заседании Верховной Рады публично употребил ненормативную лексику.

Не сдержавшись, спикер выругался во время обсуждения вопроса по поводу отставки правительства Украины

Внимание: ненормативная лексика

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не поддержала проект постановления об ответственности Кабинета министров Украины. За это решение проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

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