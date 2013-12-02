Политолог: О всеобщих забастовках в Украине говорить не приходится
Большая часть населения страны занимает пассивную позицию. Люди не готовы поддерживать протестные настроения, рискуя потерять рабочие места. Такое мнение высказал Директор института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По мнению политолога, перспективы всеобщих забастовок рабочих, госслужащих, студентов имеют крайне низкие шансы. Карасев пояснил, что речь может идти исключительно о градусе протестных настроений в каждом конкретном регионе. По его словам, наиболее массовые акции протеста развернулись на территории Западной Украины, и то в некоторых ее регионах. Тогда как, на Востоке, Юге и Центральной частях Украины, ситуация практически спокойная.
«Говорить о всеобщих забастовках не приходится. Не ошибусь, если скажу, что в каждом конкретном регионе градус протестных настроений зависит, в том числе, и от позиций местных органов власти. Если, к примеру, протестной энергии Запада содействует лояльная к революционным настроением власть, понятное дело, что в этих регионах градус накала будет самым высоким. А если на Востоке, местная власть отстаивает политику Президента, то и местное население предпочитает занять пассивную выжидательную позицию», - говорит Карасев.
Политолог считает, что, кроме всего прочего, пассивность Востока, Юга и большинства регионов Центра страны продиктована и другими факторами. «Многие очень дорожат своим рабочим местом, хотя некоторым и не нравится ситуация в стране. И едва ли люди будут рисковать. Они будут сторонними наблюдателями, станут выжидать, как будут разворачиваться события в Киеве», - считает Вадим Карасев.
Политолог добавил также, что по большому счету, окончательная судьба Майдана будет решена завтра в парламенте. «Если оппозиции удастся отправить правительство Азарова в отставку, то участники Майдана почувствуют первую победу. И тогда, безусловно, протестные настроения продолжат набирать силу. Если же оппозиции не удастся этого сделать, Майдан медленно начнет утихать. Протестующие разочаруются в оппозиции», – говорит политолог. Вместе с тем, по его словам, в сторону снижения накала акций протеста послужит и тот факт, что Янукович демонстрирует желание говорить языком компромисса, а не силы. «Договоренность с Баррозу, достигнутая Януковичем, о создании рабочей группы по урегулированию проблем в отношениях Украины и ЕС, свидетельствует о том, что власть поняла необходимость искать компромиссное, не силовое решение урегулирования конфликта», - говорит Карасев.
Политолог добавил, что в любом случае, Майдан не закончится завтра, и даже после нового года. Однако если власть продолжит мирный разговор с людьми Майдан постепенно угомонится.