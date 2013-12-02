Политолог: О всеобщих забастовках в Украине говорить не приходится

По мнению политолога, перспективы всеобщих забастовок рабочих, госслужащих, студентов имеют крайне низкие шансы. Карасев пояснил, что речь может идти исключительно о градусе протестных настроений в каждом конкретном регионе. По его словам, наиболее массовые акции протеста развернулись на территории Западной Украины, и то в некоторых ее регионах. Тогда как, на Востоке, Юге и Центральной частях Украины, ситуация практически спокойная.

«Говорить о всеобщих забастовках не приходится. Не ошибусь, если скажу, что в каждом конкретном регионе градус протестных настроений зависит, в том числе, и от позиций местных органов власти. Если, к примеру, протестной энергии Запада содействует лояльная к революционным настроением власть, понятное дело, что в этих регионах градус накала будет самым высоким. А если на Востоке, местная власть отстаивает политику Президента, то и местное население предпочитает занять пассивную выжидательную позицию», - говорит Карасев.

Политолог считает, что, кроме всего прочего, пассивность Востока, Юга и большинства регионов Центра страны продиктована и другими факторами. «Многие очень дорожат своим рабочим местом, хотя некоторым и не нравится ситуация в стране. И едва ли люди будут рисковать. Они будут сторонними наблюдателями, станут выжидать, как будут разворачиваться события в Киеве», - считает Вадим Карасев.

Политолог добавил также, что по большому счету, окончательная судьба Майдана будет решена завтра в парламенте. «Если оппозиции удастся отправить правительство Азарова в отставку, то участники Майдана почувствуют первую победу. И тогда, безусловно, протестные настроения продолжат набирать силу. Если же оппозиции не удастся этого сделать, Майдан медленно начнет утихать. Протестующие разочаруются в оппозиции», – говорит политолог. Вместе с тем, по его словам, в сторону снижения накала акций протеста послужит и тот факт, что Янукович демонстрирует желание говорить языком компромисса, а не силы. «Договоренность с Баррозу, достигнутая Януковичем, о создании рабочей группы по урегулированию проблем в отношениях Украины и ЕС, свидетельствует о том, что власть поняла необходимость искать компромиссное, не силовое решение урегулирования конфликта», - говорит Карасев.

Политолог добавил, что в любом случае, Майдан не закончится завтра, и даже после нового года. Однако если власть продолжит мирный разговор с людьми Майдан постепенно угомонится.