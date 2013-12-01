Луценко призвал киевлян действовать "не только по закону" и парализовать Киев

Об этом он заявил на Михайловской площади 30 ноября.

"Елка на крови стала символом того, что власть окончательно перестала соблюдать Конституцию. Это означает, что мы также можем действовать не только по закону. Для этого есть простой, понятный, доступный, мирный путь. Он называется - забастовка", - отметил он, сообщает Украинская правда.

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"Завтра мы должны собрать весь Киев в еще большем количестве, чем 24 ноября. С понедельника столица должна быть заблокирована. Наша общая забастовка сметет эту власть", - заявил политик.

Экс-министр обратился к киевским водителям с призывом заблокировать в понедельник транспортное движение в центре столицы, а киевских студентов Луценко призвал всех вместе выйти на улицы, чтобы "отомстите этой банде за своих друзей".

"Обращаюсь сейчас ко всем остальным. В частности, к спортсменам: выходите на площади и защитите людей. Сегодня нам нужна ваша защита. Сплачивайтесь все для защиты людей. Докажите всем, что в этой стране есть не только бандиты, а настоящие спортсмены, которые умеют защитить свою гордость, своих детей, свое будущее, свою страну", - заявил Луценко.

Напомним, утром 30 ноября спецподразделение "Беркут" разогнало мирную акцию на Майдане Независимости. Десятки людей получили травмы.

Позже президент Виктор Янукович выразил возмущение действиями правоохранителей.