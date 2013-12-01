"Беркутовцы" 10 раз ударили палкой по голове польского журналиста - СМИ

”Польский журналист Павел Пенянжек был избит в воскресенье вечером во время столкновений специальных отделов милиции ”Беркут” с толпой, которая напала на Администрацию Президента Виктора Януковича в Киеве”, - сообщает TVN24.

Михал Кацевич из польского журнала ”Newsweek”, который был вместе с избитым журналистом, сказал TVN24, что его коллега показывал журналистское удостоверение, но работники украинской милиции не отреагировали на это.

”Они не отреагировали, но трудно этого ожидать. Здесь обыкновенная драка. Царят огромные эмоции. Как идет колонна ”Беркута”, так никто не смотрит на такие вещи. Били всех, кто попадался им под дубинку”, - сказал Кацевич.

Собеседник TVN24 также сказал, что окрестность вокруг Администрации Президента Украины напоминает крепость. ”Всюду установлены щиты, вокруг много машин «скорой помощи», в которых оказывают помощь раненым”, - сказал он.

”Толпа увеличивается. Неизвестно, что будет дальше, а потому все, скорее всего, ожидают решения о введении чрезвычайного положения”, - сказал журналист.

Как сообщал УНИАН, во время силового разгона демонстрации за евроинтеграцию Украины в ночь на субботу пострадало двое граждан Польши, в том числе один журналист и предприниматель.

МИД Польши осудил силовой разгон в Киеве и избиение польских граждан, а посол Украины в Варшаве сегодня пообещал тщательным образом расследовать эти случаи.

Польские дипломаты также призвали власть воздержаться от применения силы, а демонстрантов сохранять ”мирных характер” их акций.