СМИ: В больницу Тимошенко приехали два автобуса с милицией, еще 60 милиционеров пришли пешком

На территорию ЦКБ№ 5 в Харькове, где проходит лечение экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, заехали два автобуса с правоохранителями и еще 60 милиционеров.

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Об этом Українським Новинам сообщил источник в ЦКБ.

Также он отметил, что милиционеры вслед за транспортом зашли на территорию пешим шагом.

Других подробностей источник не сообщил.