Пшонка отрицает заявление Турчинова о переводе Тимошенко в колонию

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко находится в ЦКЛ “Укрзализныци” в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пшонка заявил на брифинге в Харькове, комментируя заявление одного из лидеров ВО «Батькивщина», народного депутата Александра Турчинова, который со ссылкой на источники в Администрации Президента заявил, что Тимошенко планируют перевести из больницы в Качановскую колонию.

“То, что Турчинов говорит, я не знаю какими фактами он пользуется. Сегодня она находится на территории больницы. У нее сегодня массаж, легкая лечебная физкультура”, - сказал Пшонка.

Он подчеркнул, что сейчас Тимошенко “никуда не хочет идти, не хочет выполнять следственные действия”. Генпрокурор обратил внимание, что подобные провокации были и в то время, когда Тимошенко перевезли из колонии в больницу.

“Турчинов сам себе противоречит. Нужно иметь последовательность”, - отметил Пшонка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, на брифинге в Киеве Турчинов заявил, что заключенную экс-премьера Тимошенко планируют перевести из больницы «Укрзализныци» в Харькове в Качановскую колонию.

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Он отметил, что из источников в Администрации Президента стало известно, что “лидера оппозиции планируют вернуть в казематы Качановской колонии”.

Турчинов отметил, что этот перевод должен состояться в ближайшее время. По его словам, “сейчас Администрация Президента дала приказ руководителям колонии использовать заключенных для борьбы с оппозицией”.

На уточняющий вопрос журналистов, о чем идет речь, он ответил, что, в частности, планируется кампания по высказывания неудовлетворения заключенными какими-то льготами, которые якобы предоставляются Тимошенко.

Как заявил Турчинов, к Тимошенко будут применяться пытки. На уточнение журналистов, о чем идет речь, он ответил: “Перевод в Качановскую колонию будет означать полную невозможность лечения Юлии Владимировны, которая уже долгое время находится в больнице и которая нуждается в немедленной операции».

Напомним, 21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим в разных городах Украины и мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Сейчас на Майдане Незалежности в Киеве собрались около 2 тысяч сторонников евроинтеграции.

25 ноября Тимошенко объявила голодовку с требованием подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Сегодня в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.