Деловое сообщество заявляет о недопущении углубления кризиса в стране

Об этом говорится в обращении Украинского союза промышленников и предпринимателей, переданном УНИАН.

“Меры за рамками Конституции государства и принципов гуманности абсолютно недопустимы в демократической стране. Поэтому виновные в нападении на мирных демонстрантов должны быть наказаны независимо от устава и должности”, - цитирует пресс-служба УСПП президента организации Анатолия Кинаха.Больше читайте тут: http://www.unian.net/news/608609-v-tsentre-kieve-neskolko-soten-tyisyach-grajdan.html

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Он отметил, что в условиях серьезных внутренних и внешних рисков, которые влияют на обстановку в стране, важнейшей задачей является сохранение управления социально-экономической и политической ситуацией. «Нужно приложить все усилия, чтобы не допустить углубления социально-экономического и политического кризиса в стране. Уже несколько раз история нас убеждала: там, где господствует углубление противостояния и эскалация напряженности, там победителей не будет вообще», - отметил Кинах.

Деловое сообщество убеждено, что сейчас правительству вместе с парламентом необходимо разработать и представить народу четкий план действий о дальнейшей евроинтеграции.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста.