В центре Киеве - несколько сотен тысяч людей
13:28, 01 декабря 2013Политика
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В центре Киева сейчас несколько сотен тысяч граждан.
Камера наблюдения на Бессарабской площади / Кадр: Видео пробки
Как передает корреспондент УНИАН, плотные колонны движутся по Крещатику и прилегающим улицам в сторону Майдана Незалежности.
Колонна продолжает спускаться от парка Тараса Шевченко в сторону центра. В парке Шевченко еще находятся 40-50 тысяч человек, часть из них отправляются в сторону Крещатика и Майдана Незалежности.
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