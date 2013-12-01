В центре Киеве - несколько сотен тысяч людей

13:28, 01 декабря 2013
Политика
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В центре Киева сейчас несколько сотен тысяч граждан.

Камера наблюдения на Бессарабской площади / Кадр: Видео пробки

Как передает корреспондент УНИАН, плотные колонны движутся по Крещатику и прилегающим улицам в сторону Майдана Незалежности.

Колонна продолжает спускаться от парка Тараса Шевченко в сторону центра. В парке Шевченко еще находятся 40-50 тысяч человек, часть из них отправляются в сторону Крещатика и Майдана Незалежности.

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