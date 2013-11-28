Депутат Госдумы: у Евросоюза нет особых рычагов воздействия на Киев

Об этом в интервью газете "Известия" сообщил председатель думского комитета по международным делам Алексей Пушков, комментируя ситуацию вокруг срыва подписания соглашения об ассоциации Украины и ЕС, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, "в Брюсселе прекрасно понимают, что жесткий ультиматум Киеву ничего не даст и что переговоры надо продолжать".

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"У Евросоюза нет особых рычагов воздействия на Украину. Тот набор отношений, который Брюссель предложил Киеву, украинское руководство не устроил. И понятно почему. ЕС так и не объяснил, например, откуда возьмутся средства на модернизацию, обещанные Украине. Или как европейцы намерены компенсировать потери, которые понесут украинские производители от утраты свободного доступа на российский рынок", - уточнил Пушков.

Как полагает политик, цель ЕС - "получить доступ на украинский рынок и ассоциировать крупную страну".

"Это позволит исправить собственный имидж после экономического кризиса, сильно подорвавшего его репутацию. Поэтому там очень болезненно переживают вероятный срыв подписания соглашения об ассоциации — ведь оно замышлялось как крупная политическая операция по возрождению ЕС", - подчеркнул он.

Кроме того, Пушков видит в политике Брюсселя и военную составляющую: "В официальных документах НАТО говорится, что альянс намерен в будущем включить Украину в свой состав. Так что речь идет о том, чтобы обеспечить существование Евросоюза, а заодно и подготовить некоторые страны экс-СССР к присоединению к НАТО".

При этом, считает он, заявления европолитиков о том, что Россия только выиграет от присоединения Киева к ЕС, — "не более чем демагогия". Как уверен Пушков, "меньше всего руководство Евросоюза беспокоят интересы России".