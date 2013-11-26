Россия просит ЕС не перекладывать проблему с Украиной «с больной головы на здоровую»

Как следует из комментария, проблемы в Украине возникли «вследствие политики неприкрытого давления, проводившейся Евросоюзом в отношении Украины и ряда других государств в рамках инициативы «Восточного партнерства».

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлением Евросоюза по Украине от 25 ноября 2013 года .

В МИД РФ подчеркивают, что «Россия предлагала лишь просчитать экономические последствия Соглашения об Ассоциации с ЕС для наших торгово-экономических отношений с учетом того, что Евросоюз открыто предупреждал Украину о невозможности одновременного существования в двух таможенных союзах с различным уровнем таможенного регулирования».

Кроме того, МИД РФ ссылаясь на мнение экспертов отметил, «что дивиденды от продвигаемых ЕС соглашений об ассоциации очевидны только для Евросоюза».

«Украине же и другим нашим соседям вступление в силу торгово-экономических разделов соглашений об ассоциации грозило многолетним периодом экономических неурядиц, деиндустриализацией, разорением фермерских хозяйств и, как следствие, ростом безработицы и снижением жизненного уровня населения. Мы также на конкретных примерах обращали внимание Евросоюза на прогнозируемые последствия вступления в силу соглашений с ЕС для режима свободной торговли в рамках СНГ, а также на опасность появления вследствие реализации политики «Восточного партнерства» новых разделительных линий в Европе», - подчеркивается в комментарии.

«В связи с этим нам понятны причины, побудившие украинское правительство «взять паузу» в процессе евроинтеграции, продумать механизмы компенсации потерь для украинской экономики от вступления в силу СА с ЕС», - отмечается в заявлении.

«Евросоюзу и России было адресовано предложение совместно изучить данный вопрос. Однако Брюссель в ответ на такой шаг Киева начал лишь еще жестче давить на украинское руководство, любой ценой пытаясь убедить его дать согласие на подписание соглашения. При этом в ЕС не могут не отдавать себе отчет в том, что подобное вмешательство во внутренние дела суверенного государства подстрекает оппозиционно настроенную часть украинского общества на протестные и противоправные действия против законной украинской власти», - утверждается в комментарии МИД РФ.