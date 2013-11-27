Янукович заявил, что договорился с Путиным по многим проблемным вопросам

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что достиг с Президентом России Владимиром Путиным договоренностей по многим проблемным вопросам двусторонних отношений.

Об этом Президент Украины заявил в интервью украинским телеканалам.

Президент напомнил, что за последнее время он встречался со своим российским коллегой трижды, в частности, в рамках саммита СНГ в Минске.

Янукович напомнил, что во время саммита он говорил о том, что состояние торгово-экономических отношений в СНГ является «болезненным вопросом», что Соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ не выполняется в полном объеме. Именно после этого российским президентом была предложена дополнительная встреча, и через некоторое время Янукович поехал в Сочи. Янукович отметил, что за три часа решений не было, но проблемные вопросы по газовым вопросам, по взаимной торговле и прочие были обсуждены. Следующая встреча была через две недели. «Мы приблизились к тому, что хотели», - подчеркнул Янукович, добавив, что решений вновь не было принято, а только одобрен рабочий вариант «пакета о договоренностях». При этом он сослался на то, что необходимо было согласовать эти договоренности с Соглашением о ЗСТ с ЕС, потому что есть много противоречий.

Янукович отметил, что для того чтобы решить эти несогласованности, нужно сесть в трехстороннем формате и согласовать разногласия. Янукович отметил, что после подписания Соглашения с ЕС это было бы делать уже поздно.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1+1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV), Ларисе Губиной («5 канал») и Олегу Панюте (телеканал «Украина»).

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Президент РФ Владимир Путин призвал Евросоюз деполитизировать тему евроинтеграции Киева, согласиться с предложением о трехсторонних переговорах РФ-Украина-ЕС.

В то же время в ЕС отвергают предложение о трехсторонних переговорах.

26 ноября Майя Косьянчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон – заявила, что Украина не является призом в соревновании между Европейским Союзом и Россией, которая остается стратегическим партнером Европы.

По поводу сотрудничества с Россией она сказала: "Мы в постоянном контакте с Россией. Россия - наш стратегический партнер и наш важный сосед. И так будет оставаться и в будущем".

В то же время пресс-секретарь Эштон сказала, что Россия никоим образом не будет представлена на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.