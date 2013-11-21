Есть три причины, почему Янукович отвернулся от ассоциации с ЕС - политолог

Такое мнение в эфире телеканала ТВi высказал политолог Сергей Таран, пишет Gazeta.ua.

"Очень наивно надеемся, когда анализируем судьбу Соглашения об ассоциации, что существуют какие-то интересы страны, интересы Евросоюза. В действительности не существует никаких интересов. Существует один человек, который отталкивается от собственных интересов", - отметил Таран, имея в виду Януковича.

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По словам эксперта, глава государства передумал ассоциироваться с ЕС по трем причинам.

"Во-первых, за то время, пока проходило обсуждение подписания Соглашения с ЕС, произошли изменения в электоральной жизни общества. Сейчас, при условии сохранения прозрачной демократической системы, Янукович не выигрывает выборы в 2015 году. Зачем тогда ему эта ассоциация, которая связывает его европейскими демократическими нормами и стандартами?" - поинтересовался политолог.

"Во-вторых, Янукович понимает, что до 2015 года ничего лучшего в экономической жизни страны не произойдет", - добавил Таран.

"В-третьих, Путин предложил ему очень неплохие условия: много денег и ничего делать не надо. На эти деньги он надеется провести избирательную кампанию", - отметил эксперт.

По его убеждению, здесь нет никаких интересов стран и геополитических расчетов.

"Все это остается для парламента, чтобы отвлекать граждан от того, что происходит. За эти три года граждане совершенно утратили контроль над властью", - подчеркнул Таран.

Напомним, сеголня правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

Парламент в четверг отклонил все 6 законопроектов по выезд заключенных для лечения за границу.

21 ноября вечером миссия Европарламента в составе экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасьневского выразили глубокое разочарование решением правительства Украины отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и призвали президента Януковича придерживаться своих обещаний по закону о лечении заключенных.