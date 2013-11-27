Оппозиция демонтировала палаточный городок на Европейской площади в Киеве

Оппозиция после объединения Евромайданов демонтировала палаточный городок на Европейской площади в Киеве, установленный участниками митинга в поддержку евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, теперь на Европейской площади палаток, которых здесь было установлено свыше двадцати, нет. Продолжается демонтаж сцены.

Активисты, которые находились на Европейской площади, переместились на Майдан Незалежности.

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером в Киеве объединились два Евромайдана - участники акции с Европейской площади перешли на Майдан Незалежности. Студенчество, которое в то время находилось на Майдане Незалежности, встретило участников Евромайдана с Европейской площади аплодисментами.

C 21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.

В Киеве стихийные общественные акции возникли и продолжаются на Майдане Незалежности и на Европейской площади. В частности, на Майдане Незалежности, где бастует преимущественно студенчество, акция проходила под государственными флагами Украины и флагами Евросоюза, при этом на Европейской площади присутствовала еще и партийная символика.

26 ноября экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала убрать партийную символику и объединить Евромайданы в Киеве.