Студенты еще двух национальных университетов объявили забастовку

Студенты Национального университета ”Киево-Могилянская академия” объявили о начале забастовки 26 ноября в 11:30, написала в своем Facebook Виктория Сюмар.

Они намереваются пройти маршем от здания академии до университета имени Тараса Шевченко для поиска поддержки студентов других вузов, передает «Украинская правда».

Уже в понедельник вечером около двух тысяч студентов из разных киевских высших учебных заведений организовали ”студенческий Евромайдан”.

Кроме того, о забастовке объявили студенты Ужгородского национального университета.

Соответствующие сообщения размещены в группах, созданных в социальных сетях Facebook и ”Вконтакте”.

”Хочешь быть частью Евросоюза? Хочешь бороться за свое будущее? Не сиди на диване и не жди счастья с неба! Другие города уже вышли, теперь и наша очередь!.. Когда услышишь звуки рупора возле своего университета, выходи и поддержи евроинтеграционное направление Украины!”, - призывают организаторы групп.

Акции протеста и митинги начались в Украине 21 ноября после принятия Кабмином распоряжения о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В понедельник, 25 ноября, в Ивано-Франковске студенты объявили о бессрочной забастовке, а на улицы Львова и Тернополя вышли тысячи студентов местных вузов.