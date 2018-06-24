Как австрийское посольство защищало Шенген от корреспондента УНИАН

21 декабря 9 стран-членов Евросоюза вступили в Шенгенскую зону, расширив ее до 24 стран.

В немецком Zittau, на границе между Польшей, Германией и Чехией, в венгерском Hegyeshalom, где проходит граница Австрии, Венгрии и Словакии и на пункте пропуска Skofije/Rabuiese, разделяющем (извините, теперь соединяющем) Италию и Словению прошли торжества с участием первых лиц государств. Председатель Еврокомиссии господин Баррозу в связи с таким событием приехал в Таллин, где шло аналогичное прощание с границей морской.

Шенгенское соглашение ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза, свобода передвижения предоставляется всем гражданам стран ЕС и всем, кто пересекает внутренние границы на этой территории. Телеканалы пестрели репортажами о распиленных шлагбаумах, фейерверках, танцующих прибалтах, венграх, чехах – шутка ли каких-то 15-20 лет назад эта граница больше напоминала линию фронта. Главы государств говорили о свободе передвижения, общения, обмена мнениями.

Украинское телевидение внесло в эту праздничную стихию свою тревожную ноту: «Шенгенская зона давно стала символом унижения для украинских граждан». В кадре – очереди в посольства, растерянные люди с отказами один нелепее другого, паспорт одного из журналистов со штемпелем-запретом («хоть выбрасывай»): обратный эффект «Объединенной Европы» - ставит одно посольство, а ехать нельзя никуда.

В кадре новый министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он в курсе проблемы. Обещает контролировать качество визовой работы посольств, и реагировать «вплоть до моментов, о которых не хотел бы говорить»… На мониторинг дает себе три месяца. Значит закончит к весне, к оттепели…

Очень кстати. А то я лично праздничную для девяти стран пятницу, 21 декабря, провёл в очереди в Посольство Австрии, не вызвал там доверия и визу не получил, поэтому свободно передвигаться могу между Оболонью и Крещатиком, мнениями обмениваться - только на вэб-сайте. К чему и приступаю.

Друзья пригласили меня в Вену на Рождество. Звали дней на десять, я мог только на три, да и то если самолетом (дорого, конечно, но поездом все три дня ушли бы на перестук колес). Зная, что информагентство, где я работаю, ищет возможность расширить корреспондентскую сеть, зашел к руководству. Мол, без дела сидеть не привык, соединим приятное с полезным: праздничный репортаж из красивейшего города Европы, перспективные знакомств в областях, интересующих наше агентство: социальная политика, культура, право, политическая система, бизнес, церковь, туризм. Руководство согласилось, второй корпункт давно значится в планах (первый работает в Брюсселе), хватит нам слышать, мол, почему такое агентство как УНИАН международную информацию берет у других СМИ.

И вот вечер, суббота 22 декабря. Но вместо намеченного визита в Akademietheater на «Die Brüder Karamazow» приходится писать о совсем другом зрелище в постановке австрийского посольства, где мне досталась эпизодическая роль Одного-из-Отстоявших-все-Очереди-Потративших-Кучу-Времени-и-Денег-и-Получивших… (как это будет сказать по-русски?). Большая такая пьеса на две недели в семи длинных действиях-очередях, а в финале некто спрятанный за кулисами решает, что на самом деле я хочу не в театр, а скрыться от его глаз среди трудовых мигрантов…

С жанром зрелища – затрудняюсь, наверное, все-таки комедия... Судите сами… Первое действие – четыре часа в очереди, чтобы подать документы, во втором – шесть часов, чтобы подать документы с учетом корректив. Действия сопровождаются притаптыванием очереди на холоде, рассказами ветеранов (об австрийском посольстве отзываются как о далеко не худшем, но признают, что так трудно получить визу, как сейчас, никогда не было), рефреном «А они к нам едут без виз», знакомством людей из разных городов. Короче, «всюду жизнь»…

Третье и четвертое действие одинаковые – по два часа, чтобы услышать «Документы еще не готовы. Может быть, завтра…»

В пятом (еще два часа) получаю так называемый «предварительный отказ» - стандартный листочек, где формулировка отказа помечена галочкой в списке других. «Предварительный» означает, что мне дается право что-то возразить. В шестом действии я приношу ответную бумагу, о том что «галочка» залетела в отказ совершенно напрасно, в Киеве остаются дом, работа, деньги, собаки, и ко всему этому я неминуемо и с радостью вернусь через три дня. Мол, мы журналисты, нам бы обмен мнениями и свободу общения, надеемся видеть в лице Посольства заинтересованного и конструктивного партнера.

Надежда не оправдалась. Заинтересованным и конструктивным партнером Посольство быть не хочет. Свобода общения заключается в том, чтобы после седьмой очереди без лишних церемоний получить… такой же стандартный листочек с такой же галочкой.

Официально на языке Стефана Цвейга и Леопольда фон Захер-Мазоха это звучит так: „Eine Prüfung hat ergeben, dass Ihrem Antrag gem. der folgenden Bestimmung des Österreichischen Fremdenpolizeigesetzes (FPG 2005) abgelehnt werden muss: Es besteht Grund zur Annahme, dass die Wiederausreise nicht gesichert scheint (§21 Abs. 1 Zi. 2)“ – «Проверка показала, что согласно нижеследующим положениям Федерального Закона Австрии о полиции по вопросам иностранцев (ЗПИ от 2005 г.) по Вашему ходатайству не может быть принято положительное решение… Есть причина предположить, что Вы не оставите федеральную территорию после окончания срока визы».

Грустная какая-то комедия. Тем более в окно приемной хорошо видно каменную ограду посольства, сверху усеянную битым стеклом… Что я говорю «усеянную»… Аккуратная европейская работа – каждый осколок приклеен строго вверх острым углом. Отличный символ для визовой политики.

Обращаться не к кому: девушки в трех окошках – соотечественницы, «мы решений не принимаем, только выдаем». Вызвать того, кто принимает решения – нереально. Девушки охраняют покой своего австрийского работодателя так упорно, что ясно: попытка помочь мне повлечет неприятности для них.

Нормальная бюрократическая схема: отказ положено мотивировать – вот вам бумага, что отказ мотивирован; отказ можно обжаловать – вот вам бумага, что вы уже все обжаловали. Кто решает – недоступен, кто доступен - не решает. А сзади очередь мерзнущих на улице – “мы же не можем из-за вас всех задерживать”. Так что очередь посольству даже очень кстати.

Я не желаю неприятностей девушкам. Я даже тому, кто провел эту якобы «проверку», прячась за спинами зависимых от него украинок, неприятностей не желаю. Хотя… Нет, всё-таки не желаю. Если он испортил праздники мне, пусть хоть сам хорошо попразднует. Взрослый человек, с образованием, хорошей зарплатой, не исключено какой-нибудь спецподготовкой – неужели он действительно считает профессией ту профанацию, которой занимается… Хм... за мои же деньги – 35 евро консульского сбора.

И это не последний веселый парадокс. В тексте отказа мне предлагают не стесняться и продолжать подавать ходатайства… (Im Falle einer Abehung konnen Sie erneut einen Antrag auf die Erteilung eines Visums stellen, wenn die fur die Ablehung Ihres Visumsantrages maßgeblichen Grunde bzw. Umstande weggefallen sind – В случае отказа Вы можете подать новое ходатайство о выдаче визы, если причин или обстоятельств, которые были решающими для отказа в визе, не существует). Перевожу с бюрократического: «Если мы Вам отказали ошибочно, приносите деньги еще».

И еще не всё. Здесь же в стандартном формуляре отказа после галочки предусмотрительно значится: «Против этого решения не допускается принятие никаких правовых санкций» (Gegen diese Entscheidung ist kein ordentliches Rechtsmittel zulassig). Перевожу с бюрократического: “Чур, я в домике”.

И еще не всё. Обжаловать все-таки можно... В Административной судебной палате, в Вене, куда меня как раз и не пускают.

Плохая комедия. Лучше бы сходил в хороший театр в Вене, написал добрую статью про Австрию, встретился с людьми действительно заинтересованными и конструктивными. Но за неимением впечатлений от рождественской Вены, первый материал будущего УНИАНовского корпункта получился о посольстве. Невольная такая “контрольная закупка”.

Переходим к выводам, шутки в сторону.

Что касается Посольства Республики Австрия. Фраза на доске объявлений, “Посольство стремится решать вопросы с уважением к подателю, эффективно и быстро" в большой мере соответствует действительности. Какой бы большой ни была очередь – работают, пока всех не примут. Девушки в окошках пашут как на конвеерной сборке, нервничают под этим давлением, часто общаются “на грани фола”, но за грань не переходят. Но анонимность вместо ответственности, привычка создавать правила, удобные для чиновника, в ущерб тому, кто обращается – провоцируют посольство на некачественную работу и создают неблагоприятное впечатление о стране. Оранжевая революция в Украине была прежде всего антибюрократической, и украинские чиновники уже не могут создавать системы, настолько закрытые от критики и контроля, как австрийские. В этом смысле Украина более демократическая страна, чем Австрия, которой, похоже, своя Оранжевая революция еще предстоит.

Что касается МИД Украины. Аккредитованные в Украине посольства имеют возможность культивировать бесправие украинских граждан по отношению к их работе и решениям, прописывая это бесправие прямо и косвенно в своих рабочих документах, предусматривая невыполнимые процедуры контроля и обжалования. Возможно, МИДу нужен орган, не только мониторящий работу посольств, но и наделенный правом аннулировать “окончательные отказы”. С учетом того, что теперь один чиновник может произвольно сделать украинского гражданина “невыездным” сразу в 24 страны Шенгенской зоны – сменить “железный занавес” на “штемпельный” дело техники и минимального времени.

Что касается Верховного суда Украины. Насколько мне известно, к компетенции суда в Украине относятся все правовые отношения. Однако, например, в австрийском посольстве считают, что отношения украинских граждан с посольством в компетенцию украинского суда не входят. Что думает об этом Верховный Суд?

Что касается очередей. В центре Киева ежеднево проходят собрания людей, уже воплотивших призывы политиков к единству и поиску национальной идеи: жители Востока и Запада страны, сторонники и противники второго госязыка, избиратели Регионов и Нашей Украины вместе стоят в одной и той же очереди. У них один противник – анонимный вице-консул, который одной галочкой по настроению может делать их либо европейцами, либо париями. А что если очереди в посольства свыше, например, 20 человек, автоматически считать разрешенным митингом, расставить плакаты?.. Действительно ли от очередей невозможно избавиться? Как известно, “кто хочет сделать – ищет способ, кто не хочет – ищет причину”. Сегодня очереди не причиняют неудобства посольствам и даже удобны. Изменить эту ситуацию, исчезнут и очереди.

Открываю обращение нового премьер-министра. “Уже через несколько лет мы будем гордиться тем, что живем в Великой Стране…” Так это я просто поторопился сходить в посольство на несколько лет раньше?..

Александр Волынский