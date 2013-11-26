Лидеры оппозиции пойдут на завтрашнее заседание Кабмина

Об этом Яценюк заявил журналистам на Европейской площади. «Завтра три руководителя фракций пойдут на заседание Кабинета министров с требованием отменить незаконное антиевропейское решение. Завтра будет большой пикет возле Кабмина».

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, возможен ли вариант, что оппозиционеров просто не пустят в здание правительства, как это было в случае с заседанием КГГА, он сказал: «Я идиотский сценарий Азарова не могу обсуждать. Есть закон, где написано, что народный депутат Украины имеет право посещать заседания правительства, и имеет право совещательного голоса. Потому, чтобы Азаров не вызывал весь «Беркут» из Киева, только три руководителя оппозиции зайдут на заседание правительства».

Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади сегодня значительно спокойнее, чем сутки назад. Участники митинга, послушав выступления политиков, сейчас танцуют под музыку, звучащую со сцены. Их около 3 тысяч. Милиционеров гораздо меньше, чем вчера, а «беркутовцев» вообще на площади нет.