Митингующие сегодня собираются продолжить пикетирование Кабмина

Во вторник, 26 ноября, в 9:00 продолжится пикетирование Кабинета министров с требованием подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, сообщает ВО «Батькивщина».

В 18:00 на Европейской площади состоится митинг и концерт.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции граждан, недовольных этим решением правительства, проходят по всей Украине.