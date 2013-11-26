Нельзя обвинять ЕС в том, что сделает Россия - евродепутат

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве высказал депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, который также является сопредседателем Европейской народной партии.

"Это какое-то больное мышление, что Евросоюз должен компенсировать то, что по-злому сделает имперская Россия Путина", - сказал он.

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По его словам, украинская экономика может понести убытки в случае осуществления угроз российской власти, а не действий Евросоюза. "Нельзя обвинять ЕС в том, что сделает Россия", - отметил Сариуш-Вольский.

Евродепутат, который является членом польской партии власти "Гражданская платформа", заметил, что Соглашение об ассоциации Польши с Евросоюзом также привело к изменениям в международной торговле. "В Польше после создания ассоциации тоже состоялось смещение во внешней торговле, когда возрос товарооборот с западными странами на фоне падения со странами бывшего Советского Союза. Мы не говорили нам за это платить, потому что это было естественным следствием нашего выхода из Варшавского договора и осовременивания экономики", - сказал он.

"С чего бы ЕС должен был компенсировать Украине потери?", - добавил Сариуш-Вольский.