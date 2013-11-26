ЕС предлагает Украине до миллиарда евро в год - евродепутат

Об этом сказал депутат Европейского парламента и бывший специальный уполномоченный польского правительства по делам европейской интеграции Яцек Сариуш-Вольский.

"Речь идет о 800 млн - 1 млрд евро в год в то время, когда Польша получала сначала несколько десятков миллионов евро, а позже максимум 200 млн евро в год", - сказал он.

Депутат, который принимал непосредственное участие в переговорах об ассоциации Польши с ЕС, назвал предложенную Украиной соглашение также лучшим в других аспектах.

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"Это соглашение предусматривает больше открытия экономик и не только в сфере торговли из-за сноса таможенных барьеров, но также через гармонизацию стандартов. У Украины в случае воплощения в жизнь положений этого документа должно быть на 60-70% европейское экономическое законодательство", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что Евросоюз в Соглашении об ассоциации, как и Украина, не гарантировал Польше членства в европейском объединении, но благодаря усилиям польских властей его удалось добиться.

"Если очень коротко говорить, что это соглашение может дать Украине, то, несмотря на то, что Польша 25 лет назад была в политическом и экономическом положении такой же, как и Украина сейчас, оно сделает со страной то, что произошло с Польшей" , - сказал он.

Сариуш-Вольский напомнил, что Польское государство стало единственной страной среди 28-ми государств Евросоюза, которой удалось избежать последней экономической рецессии, которая началась в 2008 году.

Депутат, который работал уполномоченным по европейской интеграции с 1991 по 1996 годы, также сказал, что реформы требуют значительных усилий, но подчеркнул, что их результатом становится более современная экономика и страна.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Евросоюз предложил Украине лишь 1 млрд евро помощи из необходимых более 150 млрд евро на то, чтобы привести украинскую экономику к европейским стандартам.

Справка УНИАН. Польша подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом в декабре 1991 года. Зона свободной торговли, создание которой предусматривал подписанный документ, начала действовать в феврале 1992 года, а весь документ вступил в силу в феврале 1994 года. Польша присоединилась к Евросоюзу в мае 2004 года.

Полный текст интервью с Яцеком Сариуш-Вольским (укр.)