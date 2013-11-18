Евродепутат Сариуш-Вольский завидует "щедрости" ЕС к Украине

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сегодня в эфире Польского радио заявил депутат Европарламента, специальный уполномоченный Польши по вопросам евроинтеграции в 1991-1996 годах Яцек Сариуш-Вольски.

"Как участник переговоров об ассоциации Польши с ЕС я завидую такому богатому и щедрому предложению, которое сейчас лежит на столе. Это большой шанс для Украины, которая в случае ее использования однажды, без сомнения, стала бы членом Европейского Союза", - сказал он.

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По словам евродепутата, европейская интеграция Украины стала бы реальностью лишь в случае, если бы власть фактически и однозначно решила интегрироваться с западным миром.

"Давайте помнить, что ассоциация Украины с ЕС - это больше, чем половина на пути к членству", - сказал Сариуш-Вольски.

По его словам, европейскую интеграцию поддерживают 45% жителей Украины, тогда как вступление в Таможенный союз - 15%.

Как известно, Польша, подписавшая Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 1992 году, вступила в ЕС в 2004 году.