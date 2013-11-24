Азаров говорит, что не боится Евромайдана и обещает "не играть"

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью Первому российскому телеканалу в воскресенье.

«Конечно нет», - заявил Азаров в ответ на вопрос, боится ли правительство акций.

«Есть технология, и мы знаем, что к ситихийным явлениям примешиваются и технологии специальные. И тут мы будем конечно смотреть очень внимательно», - сказал Азаров.

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По его словам, власти знают, что такие акции финансируются.

«Если это все делается в рамках законодательства, это нормально. Если это делается с нарушением рамок законодательства, то разумеется, правительство не будет вести себя, так как вело в 2004 году, когда на наших глазах совершенно спокойно осуществлялась технология свержения законного правительства. И тут мы, как говорят, не будем играть. Будем рассказывать своим людям, будем пояснять, что все должно быть в рамках Конституции, в рамках законодательства», - заявил Азаров.

Он подчеркнул, что правительство максимально открыто и отвечает за свои слова и действия.

«Мы максимально открыты с людьми. Стараемся максимально доходчиво, понятно объяснить свою позицию. Причем, мы отвечаем за каждое свое слово. Если я сказал слово неправды, то меня очень легко привлечь к ответственности. Очень легко», - отметил Азаров.

Также Николай Азаров назвал компенсацию в размере 1 млрд евро, которую Европейский Союз пообещал Украине для проведения модернизации производства для работы в условиях зоны свободной торговли с ЕС «помощью нищему на паперти».

«Что такое миллиард евро? Это ничего. Это помощь нищему на паперти», - сказал Азаров.