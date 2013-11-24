Азаров сравнил обещанный миллиард евро от ЕС с "помощью нищему на паперти"

Об этом глава правительства заявил в интервью российскому Первому телеканалу.

«Что такое миллиард евро? Это ничего. Это помощь нищему на паперти», - сказал Азаров.

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Как сообщал УНИАН, по расчетам украинских экспертов, размер, необходимый украинским предприятиям для модернизации под нормы производства ЕС, составляет от 150 до 165 млрд евро.

По мнению европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле, таая сумма является спекулятивной.

В свою очередь, Азаров заявил, что комиссару Фюле необходимо ознакомиться с расчетами украинских экспертов.

Также премьер-министр уже опроверг информацию о том, что Россия пообещала Украине компенсацию в размере 20 млрд долл за отказ от евроинтеграции.

21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.