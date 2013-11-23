Россия ждет реакции ЕС на предложение о трехсторонних переговорах с Украиной

Отмечается, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к трехсторонним переговорам РФ-ЕС-Украина для решения вопросов, связанных с возможным подписанием соглашения об ассоциации Киева с ЕС, сообщает РИА «Новости».

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«Обычно подразумевается, что после заявлений президента Российской Федерации должна последовать официальная реакция руководителей Евросоюза. Так что мяч на их поле», - сказал Карасин.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса, высказавшего сомнения в возможности подключить РФ к переговорам Киева и ЕС об ассоциации, Карасин отметил, что российская сторона «должна ориентироваться на официальную реакцию ЕС на предложения президента РФ».

«Все эти комментарии и высказывания – это все не то. Это заявление (главы МИД Литвы), конечно, своеобразное. Я, честно говоря, даже комментировать это не решаюсь», - добавил дипломат.

Ранее глава МИД председательствующей в ЕС Литвы заявил, что сомневается в возможности включить Россию в диалог Украины и ЕС по ассоциации.

Правительство Украины 21 ноября распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кабмин мотивировал это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Кабмин также поручил профильным министерствам возобновить диалог со странами Таможенного союза и СНГ.