Путин напомнил Украине, что ассоциация с ЕС отменила бы для нее льготы в ЗСТ

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом закроет для Украины льготные режимы в рамках зоны свободной торговли СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции.

«Речь не идет о дискриминации украинских товаров, речь идет о том, что мы поставим тогда для украинских товаров режим наибольшего благоприятствования, как со всеми странами мира. Но будем вынуждены закрыть льготные режимы в рамках ЗСТ с Украиной. Это вопрос не политический, а прагматический, экономический вопрос», - сказал Путин.

Он отметил, что Россия и Украина имеют между собой договор о ЗСТ – это значит, что по многим товарным группам, чувствительным для наших стран, нулевые экспортно-импортные тарифы.

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Путин напомнил, что уровень таможенной защиты со странами ЕС совсем другой. «Мы добились этого состояния в результате переговорного процесса в рамках ВТО, которые вели 17 лет», - сказал он.

Путин заявил, что если Украина подписывает Соглашение с ЕС, договор о зоне свободной торговли и обнуляет свои тарифы, то этот режим автоматически при сохранении ЗСТ с Украиной распространится и на российскую таможенную территорию.

«Это, по-нашему мнению, может убить целые отрасли российской экономики. Скажем, в области сельского хозяйства Украина ставит ноль с ЕС по всем товарным группам сельского хозяйства, включая мясо и живой скот. Это потоком пойдет на нашу таможенную территорию. Это невозможно для нашей экономики, сегодня во всяком случае уровень конкурентоспособности пока не отвечает соответствующему уровню товаров на европейском рынке», - сказал он.

При этом Путин заверил, что когда-то это случиться и конкурентоспособность будет выровнена, но сегодня это невозможно. По его словам, то же касается авиастроения, автомобильного строения и других отраслей.