Польша уполномочила министра иностранных дел подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Для Польши эффективное воплощение Украины положений Соглашения об ассоциации означало бы более предсказуемое соседство - важное в как в геополитическом контексте, так и в контексте польско-украинских отношений.
Правительство Польши сегодня на своем заседании дало официальное разрешение министру иностранных дел Радославу Сикорскому на подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского правительства.
В правительстве отметили позитивные стороны документа, который планировалось подписать на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в конце ноября этого года.
"Цель ассоциации - это поэтапное сближение обеих сторон на базе общих ценностей. Речь прежде всего идет об углубленном политическом диалоге, содержании и укреплении мира и стабилизации как в регионе, так и в международном измерении, углубление экономических и торговых отношений и сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности ради укрепления верховенства права, соблюдения прав человека и базовых свобод", - отметила пресс-служба.
Согласно сообщению, документ открывает больше возможностей для сотрудничества в различных отраслях и будет способствовать реформам в Украине.
"Для Польши эффективное воплощение Украиной положений Соглашения об ассоциации означало бы более предсказуемое соседство - важное как в геополитическом контексте, так и в контексте польско-украинских отношений", - отмечается в сообщении.
Комментируя в своем Твиттере принятое решение, глава польского МИД Сикорский заметил, что подписание Соглашения об ассоциации теперь полностью зависит от Президента Украины Виктора Януковича.
"Решение полностью в руках Президента Януковича", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановлении процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.